A la Une . Coronavirus : Les bars, restaurants et cafés rouvrent le 2 juin

Les annonces du Premier ministre sur la deuxième phase du déconfinement étaient très attendues par le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Par Aurélie Hoarau - Publié le Jeudi 28 Mai 2020 à 19:49 | Lu 2326 fois

Touché de plein fouet par la crise du Covid-19, le secteur de l'hôtellerie et de la restaurations est resté écarté des mesures de déconfinement entamée le 11 mai dernier.



Pour pouvoir relancer une activité mise en sommeil forcé, les propriétaires de bars, hôtels et restaurants avaient exprimé leur espoir d'obtenir le feu vert du gouvernement pour la deuxième phase du déconfinement. C'est donc avec soulagement que les établissements réunionnais ont dû accueillir les annonces faites par Edouard Philippe ce jeudi. Le Premier ministre a effet annoncé la réouverture de ces établissement le 2 juin. La limitation des regroupements à 10 personnes dans l'espace public est quant à elle maintenue. "La liberté va devenir la règle, la restriction, l’exception", a commenté Édouard Philippe.



Il annonce donc pour la semaine prochaine la réouverture des écoles, cafés et restaurants, des parcs et zones sportives avec "des contreparties". Le port du masque reste encouragé et les gestes barrières maintenus. "Compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire, les restaurants bars et café pourront rouvrir à partir du 2 juin en zone verte". Ceux en zone orange devront mettre en oeuvre des restrictions.



Dans les bars, restaurants et cafés, il y aura une limite de 10 personnes par table avec un mètre de distance entre chaque table. Le personnel devra porter le masque et les clients devront le porter lorsqu'ils circulent.



En ce qui concerne les hébergements touristiques : Les hébergements touristiques, les villages vacances. Les campings pourront ouvrir à partir du 2 juin dans tous les départements, à l'exception de ceux qui font l'objet d'une vigilance particulière. Dans ces départements là, les hébergements en question, les campagnes, les auberges collectifs ne pourront rouvrir que dans la troisième phase de confinement, c'est à dire après le 22 juin.



Dans tous les départements. Les colonies de vacances pourront rouvrir à compter du 22 juin.