A la Une ... Coronavirus: "Les 15 premiers jours d'avril vont être difficiles", prévient Edouard Philippe "Les Français se posent des questions et nous leur devons la plus grande transparence". C'est avec cette phrase d'accroche que le Premier ministre a donné rendez-vous ce samedi soir à la nation.

Ce samedi à 17h50 (20H50 Réunion), le Premier ministre Edouard Philippe s'exprime depuis l'hôtel Matignon. Avec Olivier Veran ministre de la Santé, il fait un point de situation sur la stratégie de la France pour faire face au COVID19.



"Nous sommes de tout coeur avec nos amis italiens. Nous mesurons ce que vont connaitre nos amis britanniques, et au-delà, en Europe. Au moment où je vous parle, près de la moitié de l’humanité est confinée. C’est du jamais vu. Tous les continents affrontent progressivement l'épidémie. Nous devons fournir un effort intense. Je veux vous dire les choses avec clarté et franchise: le combat ne fait que commencer, et les 15 premiers jours d'avril vont être difficiles", prévient-il.



Selon le dernier bilan officiel, présenté vendredi soir par le ministère de la Santé, l'épidémie a fait 1.995 morts rien que dans les hôpitaux, dont près de 300 au cours des dernières 24 heures, et conduit 3.787 patients en réanimation (+412). "Ce virus se répand de façon très rapide. Nous doublons les cas positifs tous les 3 à 4 jours", ajoute Edouard Philippe avant de laisser la parole à Karine Lacombe, cheffe de service aux maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Antoine.



​Avant l’arrivée de cette épidémie, il y avait "environ 5 000 lits dans les services de réanimation dans la France entière : c’est notre capacité de réanimation", qu'il juge insuffisante. "Notre stratégie repose sur deux idées simples : augmenter notre capacité d’accueil dans les services de réanimation" et puis "aplatir la courbe" (voir ci-après).

Avant de passer la parole au ministre des Solidarités et de la Santé, Edouard Philippe a voulu couper court aux nombreuses polémiques concernant l'impréparation du gouvernement face à la pandémie du Covid-19.



"Au moment où l'on a pris cette décision de confinement, il y avait moins de 8000 cas et moins de 200 morts. Je ne laisserai personne dire qu'il y a eu du retard dans la prise de cette décision", a tenu à contextualiser le Premier ministre. Rapellons qu'il fait l'objet, tout comme Agnès Buzyn, de plaintes de plusieurs collectifs comme celui des "médecins C19".







