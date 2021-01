A la Une .. Coronavirus : Le variant anglais pourrait être 30 % plus mortel

Par Pierrot Dupuy - Publié le Samedi 23 Janvier 2021 à 00:04 | Lu 85 fois

On savait que le variant anglais du coronavirus était de 50 à 70% plus contagieux que la version initiale. Voilà qu'en outre, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, affirme aujourd'hui qu'il pourrait être environ 30 % plus mortel.



Alors que la France a enregistré hier 323 décès liés au Covid-19, le Royaume Uni en enregistrait de son côté 1610 le 19 janvier et 1 820 le 20 janvier !



Selon Patrick Vallance, le conseiller scientifique en chef du gouvernement britannique, il demeure cependant encore une incertitude sur les chiffres de la mortalité à ce stade. Selon lui, statistiquement, "le risque moyen c’est que pour 1.000 personnes qui seront infectées avec le nouveau variant, environ 13 ou 14 pourraient mourir, contre dix auparavant".



