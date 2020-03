Coronavirus: Le point sur les fermetures de crèches et de centres aérés à La Réunion

Afin d’éviter la propagation du coronavirus, le président de la République a annoncé hier soir la fermeture des écoles, collèges, lycées, universités et crèches sur tout le territoire français. La Réunion est elle aussi concernée : voici le point, mis en à jour à la réception de nouveaux communiqués des municipalités :



- Coronavirus: Le point sur la situation à Saint-Denis -



Compte tenu de l'annonce faite hier par le Chef de l'Etat, la Ville de Saint-Denis réaffirme son engagement dans la lutte contre la propagation du Covid-19 sur le territoire et annonce, dans ce contexte d'épidémie, la fermeture des crèches municipales, au même titre que les crèches associatives, à compter du lundi 16 mars et ce, jusqu'à nouvel ordre.



Seront également fermés, les relais d'assistantes maternelles et le Lieu d'Accueil Parents-Enfants.



Les centres aérés actuellement en cours dans les écoles Dionysiennes seront également suspendus à compter de lundi ainsi que l'accueil pour les cours de rattrapage et stages à l'Ecole Municipale de Musique, de Danse et d'Art Dramatique Loulou Pitou.



La Ville de Saint-Denis invite la population à respecter au maximum les précautions d'usage diffusées largement par les médias ainsi que sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines.