La grande Une Coronavirus : Le point du Premier ministre Edouard Philippe "Notre vie, à partir du 11 mai, ne sera pas exactement la vie d’avant, pas tout de suite", a annoncé prudemment le premier ministre lors d’une conférence de presse ce dimanche soir. Port du masque, dépistage, déconfinement différencié selon les régions ou l'âge et ouverture des écoles à partir du 11 mai... le Premier ministre Edouard Philippe devait préciser les premières pistes d'un déconfinement de la population. Ces précisions étaient très attendues, par les parents d'élèves mais aussi par les acteurs économiques, à trois semaines de l'échéance.

Le Premier ministre et le ministre de la Santé tiennent, ce dimanche 19 avril à 17H30 (19H30 Réunion), une conférence de presse sur la situation de la crise liée à l'épidémie du Coronavirus. Edouard Philippe doit tout d'abord évaluer les résultats de la stratégie de confinement instauré le 17 mars puis détailler le protocole de sortie du confinement à compter du 11 mai.



"Imaginer que parce que la situation aurait cessé de s'aggraver que l'épidémie serait derrière nous, serait une erreur", ajuste dès le début, sans triomphalisme, Edouard Philippe.



"Ce n'est évidemment pas la première épidémie qui sévit en France. Ce n'est pas non plus la plus meurtrière des épidémies qu'a connues la France dans son histoire", contextualise le Premier ministre. "Mais cette épidémie, parce qu'elle est meurtrière pour les plus fragiles d'entre nous, parce qu'elle provoque un très grand nombre de cas sévères, qu'elle impose des admissions dans les services de réanimation, est d'une ampleur que nous n'avons pas connue dans l'histoire moderne."



Le détail du déconfinement sera divulgué dans 15 jours



A ceux qui attendaient que le détail du déconfinement soit dévoilé ce soir seront déçus. Le Premier ministre a confirmé que la méthode retenue pour sortir du confinement sera divulguée lors d'une autre séquence. "Je ne répondrais pas aux questions précises sur le déconfinement aujourd’hui, je ferais un nouveau point plus tard", a-t-il simplement affirmé. A la fin de son intervention, le Premier ministre a simplement ajouté que ce plan serait communiqué dans 15 jours.



L’économie à l’arrêt



"La crise économique ne fait que commencer, elle sera brutale. Jamais dans l'histoire du monde, un tel arrêt aussi massif, aussi général, aussi brutal, n'a été vécu."



Le chef du gouvernement a affiché un tableau de bord, en berne, de différents secteurs : globalement, c'est -36 % d'activité économique pendant la période de confinement, une diminution de l'activité dans l'industrie de l'ordre de 43 %, une diminution de l'activité dans le domaine de la construction de 88 % et une quasi cessation d'activité dans la restauration, dans les cafés et dans les hôtels.



E.Philippe rappelle la stratégie adoptée par le gouvernement



"En temps normal en France nous disposons de 5000 lits de réanimation. Nous savons que si l'épidémie progresse normalement, compte tenu de la très grande proportion de cas sévères qu'elle suscite, le nombre d’admissions en réanimation va augmenter avec le temps et devenir si important qu'il va dépasser les capacités d'admissions en service de réanimation. C'est la raison pour laquelle nous avons développé une stratégie autour de deux axes. D'abord, augmenter nos capacités d'accueil dans les services de réanimation. Et c'est dans le même temps confiner la population pour faire en sorte que la circulation du virus ralentisse et qu'en conséquence, le nombre de cas sévères soit moins important. Nous avons pu constater que les Français, dans leur immense majorité, ont respecté les consignes qui leur étaient données."



Le Premier ministre envisage un élargissement de la politique de distribution des masques



"Au mois de janvier, lorsque la crise a commencé à être évoquée, nous disposions d'un stock de 117 millions de masques chirurgicaux. Ce stock doit être rapproché de la consommation hebdomadaire des établissements hospitaliers français en temps normal, qui est de l'ordre de 5 millions. Autrement dit, au mois de janvier, nous avions un stock de 23 à 24 semaines d'avance sur la consommation normale des masques en milieu hospitalier et avions un stock de 117 millions".



Or, explique-t-il, "les sources que nous avions l'habitude d'utiliser pour importer des masques se sont taries et elles se sont taries parce que la Chine a concentré son utilisation sur son territoire. Cette semaine, pour la première fois depuis longtemps, nous avons réussi à importer beaucoup plus de masques que ce que nous consommons en ce moment. Ces bons chiffres nous permettent d'envisager un élargissement de la politique de distribution des masques dans les prochaines semaines."



L’épidémie "sous contrôle" en Outre-mer



Le chef du gouvernement rappelle que la situation sanitaire en outre-mer est souvent "plus fragile qu'en métropole", mais les mesures strictes "est pour l'instant payante. L’épidémie semble sous contrôle".



Edouard Philippe rappelle que la réponse médicale qui était de seulement 171 lits de réanimation sur l'ensemble des territoires d'outre-mer avant l'épidémie est désormais portée aujourd'hui à 310 lits.



Le confinement a payé



"Grâce au confinement, les épidémiologistes considèrent que nous avons réussi à faire passer le taux de contagion à 0,6, ce qui signifie que dix malades ne contaminent que six personnes. L'épidémie ralentit fortement, ce que nous voyons dans les admissions à l'hôpital", s'en est félicité Edouard Philippe.



"Nous allons devoir apprendre à vivre avec ce virus"



Certes la circulation du virus a été suffisamment contenue pour préserver la capacité d'accueil en lits de réanimation au cours de cette première vague, mais le nombre trop limité de personnes en contact avec le virus fait que la population n'est pas immunisée. Selon les modèles qui sont en train d'être affinés, entre 2 à 6 millions de Français sont entrés en contact avec le virus. "On est très loin de ce qu'on appelle parfois l'immunité de masse ou l'immunité populationnelle", indique Edouard Philippe, qui en vient à la conclusion que "nous allons devoir apprendre à vivre avec ce virus." LG Lu 3137 fois