A la Une . Coronavirus: Le gouvernement veut prolonger l'état d'urgence sanitaire

Le gouvernement s’est longuement penché sur la question de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire lors du conseil des ministres ce samedi. Il doit encore soumettre ses propositions au vote du sénat puis de l’assemblée nationale la semaine prochaine.



Parmi ces propositions, celle de prolonger l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 24 juillet prochain, tout en assouplissant certaines restrictions.



Le projet de loi prévoit la mise en place d’une quarantaine et l’isolement à l’arrivée sur le territoire national ou dans un territoire ultramarin (comme c’est déjà le cas à La Réunion).



Il prévoit également la création d’un dispositif d’aide pour les professionnels de santé libéraux et de transports ambulatoires et un nouveau fonctionnement du « contact-tracing ».



Par ailleurs, il devrait proposer des mesures pour la réouverture des commerces, afin d’aménager les horaires et l’accueil des clients.



Enfin il permettra aux adjoints de sécurité, aux réservistes de la police et de la gendarmerie, de sanctionner le non-respect des règles dans les transports notamment (port du masque obligatoire).





Le gouvernement sous pression pour clarifier les modalités du déconfinement





Les conditions du déconfinement prévu le 11 mai prochain sont encore floues: la carte classant les départements en vert ou en rouge en fonction de la circulation du virus, et révélée jeudi dernier, a déjà dû être corrigée une première fois à cause d’erreur de comptage.



La réouverture de toutes les écoles primaires et maternelles de France semble également compromise alors que certains maires ont d’ores et déjà annoncé qu’ils ne rouvriront pas les établissements de leurs communes.



Autre source de tension, le plafonnement du prix des masques chirurgicaux mais pas celui des masques en tissu, dits "grand public".



La distribution des masques aux professionnels de santé est au coeur de toutes les crispations puisque nombreux sont ceux qui ont toujours du mal à s’en procurer, alors que la grande distribution annonce la mise en vente prochaine de très grandes quantités de ces masques à usage unique.



Nathalie Delatren sénatrice de Gironde notamment demandé la constitution d’une commission d’enquête sur le sujet.







Charlotte Molina Lu 957 fois Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur