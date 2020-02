La grande Une Coronavirus : "Le dispositif de prise en charge d'un cas possible est prêt et opérationnel" à La Réunion

Suite aux différentes interrogations soulevées ces derniers jours -notamment par la classe politique locale - quant aux mesures prises à La Réunion contre le Corornavirus Covid-19, préfecture et ARS communiquent ce jeudi et s'adressent aux élus. "Aujourd'hui, les mesures prises à La Réunion sont, au même titre que pour l'ensemble du territoire national, strictement alignées sur les recommandations conjointes de l'Organisation mondiale de la santé et du centre européen de prévention et de contrôle des maladies", tiennent-ils à rassurer.



Ils rappellent également que le "dispositif de prise en charge d'un cas possible de coronavirus est, à La Réunion, prêt et opérationnel, quel que soit l'endroit où serait détecté ce cas possible, y compris dans un avion, sur un navire de croisière ou à l'aéroport".



Ci-dessous le courrier complet :





Amandine Dolphin Lu 1210 fois Amandine Dolphin Rédactrice en chef adjointe - Passionnée de jeux vidéo, scrolleuse compulsive sur les réseaux... En savoir plus sur cet auteur