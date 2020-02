A la Une . Coronavirus : Le consul de Chine veut rassurer les Réunionnais Chen Zhihong, consul général de la République Populaire de Chine, a souhaité faire le point sur l’épidémie de coronavirus et sur les mesures mises en place par le consulat à La Réunion. Alors que les conséquences économiques de l’épidémie commencent à se faire sentir en Chine, le discours du gouvernement chinois se veut rassurant.

"La situation n’est pas si grave, il faut voir les choses de manière sérieuse : les fausses nouvelles (fake news) sont dangereuses, c’est pourquoi nous avons voulu faire le point sur la réalité", explique le consul de Chine, Chen Zhihong. Lors d’une conférence de presse ce vendredi matin, celui qui est chargé des relations avec les ressortissants chinois de La Réunion a rappelé toutes les mesures mises en place par son consulat mais surtout par la Chine pour lutter contre la propagation du coronavirus.



"Nous avons ainsi conseillé aux ressortissants chinois d’éviter cette période pour voyager entre la Chine et La Réunion si ce n’était pas pour des raisons urgentes", précise-t-il. Le consulat a par ailleurs demandé aux Chinois qui viennent de retourner à La Réunion depuis la Chine, de s’isoler à domicile pendant 14 jours. "La majorité des ressortissants chinois de La Réunion a témoigné de sa compréhension à cet égard".



Redorer l’image du pays



Hier, le monde apprenait la mort du docteur Li Wenliang à Wuhan, l’un des premiers docteurs à avoir donné l’alerte sur le nouveau virus, et qui s’était vu sanctionné par les autorités chinoises en fin d’année dernière. Sa mort a provoqué la colère de nombreux citoyens chinois sur le réseau social Weibo, mais les posts sont rapidement effacés comme l’indiquent plusieurs médias nationaux.



Pourtant à La Réunion, le consul de Chine assure que le pays "a informé, dans un esprit ouvert, transparent, responsable et en temps utile l’OMS et les organisations des pays et régions concernées".



Ce dernier a ensuite répété la communication officielle du gouvernement Chinois déjà relayée à travers le monde par la presse internationale : "La Chine a tout fait pour empêcher la transmission de l’épidémie à l’étranger", "La Chine a pris des mesures rapides, déterminées, et efficaces pour freiner la propagation de l’épidémie", ou encore "La Chine travaille de concert avec la communauté internationale pour préserver la sécurité sanitaire mondiale".



Des craintes économiques sur le court terme



Mais alors que plusieurs compagnies aériennes dans le monde ont cessé de desservir le territoire Chinois, des conséquences commencent à se faire sentir sur l’économie du pays. La chaine d’assemblage d’Airbus par exemple, est à l’arrêt depuis deux jours. Des multinationales comme Apple, Fiat, et Adidas pourraient bien rencontrer des problèmes d’approvisionnement alors que la plupart de leurs usines sont également à l’arrêt.



"Nous avons des craintes sur le court terme oui, parce que pour l’instant toute la Chine se concentre sur la lutte contre l’épidémie. Mais la Chine est un grand pays, deuxième puissance économique mondiale, alors nous sommes confiants à long terme", affirme Chen Zhihong.



Et c’est peut-être cette crainte qui pousse le gouvernement Chinois, par le biais de leurs consuls et ambassadeurs à travers le monde, à rappeler que l’Organisation Mondiale de la Santé "ne recommande pas et s’oppose même à toutes restrictions de voyage et de commerce à l’encontre de la Chine".

