Coronavirus : Le confinement prolongé jusqu’au 15 avril

Edouard Philippe vient de l’annoncer en sortie de conseil des ministres : le confinement est prolongé au moins jusqu’au 15 avril. "Il est clair que nous n’en sommes qu’au début de la vague épidémique", déclare-t-il. Il s’agit donc de deux semaines supplémentaires à partir de mardi prochain.



Pour cause, une épidémie qui ne cesse de prendre de l’ampleur, avec plus de 1600 morts en France et des services de réanimation submergés.



Il est donc toujours interdit de circuler sans attestation et sans motif autorisé, à savoir pour faire ses courses, se rendre chez le médecin, faire du sport ou promener son animal domestique.



Une période qui pourra "évidemment être prolongée si la situation sanitaire l'exige", a ajouré Édouard Philippe.