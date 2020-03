A la Une . Coronavirus: Le Conseil d’Etat rejette le confinement total et demande au gouvernement de revoir ses mesures C’est le syndicat Jeunes Médecins qui a saisi le Conseil d’Etat sur la question du confinement total, aujourd’hui rejetée par le juge des référés du Conseil, qui a rendu son ordonnance ce soir. Il laisse 48 heures au gouvernement pour revoir certaines des exceptions permettant de sortir du domicile avec une attestation signée.





Mais si ces mesures, ou l’absence de mesures, créent un danger imminent pour la vie des personnes, le juge des référés peut prescrire toutes ces mesures pour faire cesser le danger.



C’est pourquoi est aujourd’hui rejeté par le Conseil d’Etat le confinement total tel que demandé par les requérants, puisqu’il pourrait avoir des implications graves sur la santé de la population: la ravitaillement à domicile ne peut être organisé sur tout le territoire, et d’autre part les activités essentielles telles que celle des personnel de santé implique le maintient d’autres activités secondaire (exemple: les transports en commun).



Le Conseil d’Etat souhaite faire la lumière sur les mesures déjà prises:



Depuis le 16 mars, tout déplacement hors du domicile est interdit, sous réserve d’exceptions comme statué sur les attestations de déplacement dérogatoire.



Mais certaines de ces exceptions ont un caractère ambigu selon le juge des référés, qui pointe notamment du doigt la suivante: "déplacement pour motif de santé", pour laquelle il regrette l’absence de degré d’urgence.



Même chose pour "déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie" qui selon lui apparaît trop large, en rendant notamment possible des pratiques sportives telles que le jogging.



Le Conseil d’Etat relève également le maintien des marchés ouverts, sans autre limitation que l’interdiction de rassemblement de plus de cent personnes, en contradiction avec les consignes générales de confinement.



C’est pourquoi il demande au gouvernement d’appliquer sous 48 heures les mesures suivantes: préciser la portée de la dérogation au confinement pour raison de santé ;

réexaminer, dans le même délai le maintien de la dérogation pour « déplacements brefs, à proximité du domicile » compte tenu des enjeux majeurs de santé publique et de la consigne de confinement ;

évaluer les risques pour la santé publique du maintien en fonctionnement des marchés ouverts, compte tenu de leur taille et de leur niveau de fréquentation.

