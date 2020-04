Santé Coronavirus: Le Centre hospitalier de l'ouest mobilisé

Si le Centre hospitalier ouest Réunion n’est pas un hôpital de première ligne, il s’organise néanmoins autour de la crise sanitaire. Dans un communiqué, le CHOR énumère les actions prises afin de protéger le public et le personnel.



Concernant l’accueil du public, le service de réanimation est mobilisé avec l’ouverture de lits supplémentaires et toute intervention chirurgicale non urgente (hors cancérologie) a été suspendue. Pour l’accueil des personnes suspectées d’être contaminées par le Covid-19, leur prise en charge est effectuée en isolement avec un personnel soignant dédié. La surveillance de cas suspects en l’attente de résultats se fait dans des lits de l’unité d’hospitalisation courte durée.



Afin de protéger son personnel, le CHOR rappelle qu’il fournit "les masques et l’équipement nécessaire depuis le début de la crise sanitaire". En cas de suspicion de Covid-19 chez un membre du personnel ou en cas de retour de métropole, ce dernier doit suivre les consignes de confinement. Le personnel soignant de première ligne bénéficie d’hébergement.



Un système de communication interne a également été mis en place pour faciliter le partage d’information pour le personnel soignant mais aussi le reste du personnel hospitalier qui se réunit chaque jour en cellule de crise pluridisciplinaire. Ceux qui le peuvent sont en télétravail.



"Sans chaque agent, sans leurs compétences, sans leur engagement, sans leur temps et leur énergie, la lutte contre le Codid-19 ne serait pas possible. Qu'ils en soient tous remerciés", termine le CHOR. NP Lu 116 fois







