La grande Une Coronavirus : La solidarité autour des soignants s’organise Le personnel soignant doit faire face à une crise sanitaire sans précédent. En première ligne, les professionnels doivent compenser le manque de moyen par un dévouement et une abnégation sans faille. Pour les aider ou leur rendre hommage, entreprises et particuliers leur envoient de nombreux dons.







Ce n’est parfois pas grand-chose, mais cela touche toujours. En cette période où les personnels soignants doivent gérer une épidémie dans des conditions difficiles, la solidarité autour d’eux ne cesse de se mettre en place. Chacun à sa manière.



Les réseaux sociaux regorgent d’annonces de particuliers proposant une chambre ou un appartement à tous les soignants du CHU Nord. Connaissant les heures de travail parfois folles que le personnel hospitalier doit assumer, ces particuliers offrent la possibilité au personnel de se passer des trajets quotidiens qui rallonge leurs journées. Au Centre Hospitalier de l’Ouest de La Réunion, les soignants sont gâtés par de bons samaritains qui leur mitonnent de délicieux petits plats. Des gestes qui touchent le personnel.







Des entreprises ne sont pas en reste. Le personnel du CHU de Bellepierre a souvent le plaisir de découvrir des viennoiseries offertes par la boulangerie Kalis. Le chocolatier Jeff de Bruges a également offert des marrons glacés que les soignants ont dû manger avec parcimonie. En effet, le manque de masques obligeant le personnel à les garder sur le nez au maximum avant de les retirer, c’est donc un plaisir décuplé lorsque vient l’heure de la pause.



Tous ces beaux gestes renforcent le courage et la motivation des soignants face à la situation. Alors, pourquoi ne pas l’étendre aux personnels des supermarchés et autres travailleurs qui nous aident à passer cette période de confinement? C’est le moins que nous puissions faire pour eux. Nicolas Payet Lu 1514 fois