Coronavirus: "La question n'est plus de savoir si nous allons être touché, mais quand La Réunion sera touchée"

"La question n'est plus de savoir si nous allons être touché, mais quand La Réunion sera touchée". C'est par ces mots que le préfet de La Réunion Jacques Billant a lancé son point hebdomadaire sur la menace du coronavirus dans notre département.



La Réunion reste au stade 1, mais la mesure d’interdiction de rassemblement de plus de 1000 personnes est applicable sur le département depuis hier et jusqu’au 15 avril prochain. Le Préfet de La Réunion fait le point sur cette mesure. La conférence de presse du préfet est toujours en cours.



Il a notamment été question ce mardi des recommandations concernant les élections. Le ministère de la Cohésion des territoires préconise la mise en place de points de lavage des mains, à défaut de gel hydroalcoolique à l'entrée et à la sortie des bureaux de vote. Des bureaux qui seront par ailleurs réorganisés pour éviter une promiscuité prolongée.