La grande Une Coronavirus: La prolongation du confinement en préparation





Sur les recommandations du conseil scientifique créé sur le Covid-19, le gouvernement s’apprête à annoncer sa décision ce lundi 23 mars. Dimanche sur LCI, Sibeth Ndiaye, sa porte-parole, a déjà avancé un allongement "probable".



Ces mesures de confinement et de déplacements limités à des motifs impérieux prises jusqu’à présent, sur quinze jours, "ne pourront pas venir à bout de l’épidémie, à moins de zéro contact", a indiqué, au HuffPost, Pascal Crépey épidémiologiste.



Le scénario d’un confinement total a, en revanche, été rejeté, en l'état, par le Conseil d’État.



Ce lundi matin, le Président réunira également par audioconférence les autorités morales et religieuses avec pour ordre du jour "la manière dont les Français peuvent faire face et résister à cette crise qui ne fait que commencer", a expliqué l'Élysée. Hier soir, la France comptait 16 018 cas confirmés et 674 personnes morts. Les appels au respect des mesures de confinement ainsi que les témoignages des services hospitaliers saturés vont dans le sens d’un prolongement de la période de confinement.Sur les recommandations du conseil scientifique créé sur le Covid-19, le gouvernement s’apprête à annoncer sa décision ce lundi 23 mars. Dimanche sur LCI, Sibeth Ndiaye, sa porte-parole, a déjà avancé un allongement "probable".Ces mesures de confinement et de déplacements limités à des motifs impérieux prises jusqu’à présent, sur quinze jours, "ne pourront pas venir à bout de l’épidémie, à moins de zéro contact", a indiqué, au HuffPost, Pascal Crépey épidémiologiste.Ce lundi matin, le Président réunira également par audioconférence les autorités morales et religieuses avec pour ordre du jour "la manière dont les Français peuvent faire face et résister à cette crise qui ne fait que commencer", a expliqué l'Élysée. Nicolas Payet Lu 2303 fois