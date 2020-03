Coronavirus: La mission Jeanne d’Arc arrive dans le sud de l’océan Indien

Société Coronavirus: La mission Jeanne d’Arc arrive dans le sud de l’océan Indien Suite à l'annonce de l'envoi du porte hélicoptères amphibie Mistral dans le sud de l'océan Indien, les FAZSOI apportent des précisions sur l'engagement des Forces Armées dans la lutte contre le coronavirus. Voici leur communiqué :

"Comme évoqué par le président de la République au cours de ses allocutions du 16 mars et du 25 mars, le ministère des Armées s’engage pour apporter son soutien à la Nation dans la lutte contre le coronavirus. Sur ordre du chef d’état-major des armées, la mission Jeanne d’Arc, composée du porte-hélicoptères amphibie Mistral et de la frégate légère furtive Guépratte a vu sa trajectoire modifiée afin de rejoindre la zone sud de l’océan Indien. Cette décision fait suite aux travaux d’anticipation conduits localement depuis le début de la crise sous l’égide du préfet de La Réunion (préfet de zone de défense et de sécurité).



Comme tout bâtiment de la Marine nationale et fort du groupe tactique embarqué de l’armée de Terre embarqué à son bord, les bâtiments du groupe Jeanne d’Arc peuvent à tout moment être engagés pour intervenir, dans un contexte national ou multinational. La mission Jeanne d’Arc apporte des capacités très polyvalentes. Elle contribuera aux missions de souveraineté des forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI), notamment dans le domaine de la surveillance maritime, mais pourra également contribuer aux actions engagées pour répondre aux demandes effectuées par la préfecture de zone dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.



L’état-major interarmées des forces armées dans la zone sud de l’océan Indien planifie cet engagement dans le cadre de l’opération Résilience. Cette opération constitue pour les armées leur contribution à l’engagement interministériel contre la propagation du Covid-19. Il s’agit pour les armées, directions et services d’aider la population en apportant des moyens et des savoir-faire aux autorités civiles dans cette crise sans précédent, tout en continuant à protéger la nation à travers son engagement sur le territoire national comme en opération extérieure.



La planification concernant les détails de l’éventuel emploi de cette capacité est en cours. Elle sera établie avec les Préfets de La Réunion et de Mayotte. L’arrivée des bâtiments de la mission Jeanne d’Arc dans la zone sud de l’océan Indien est estimée entre le 4 et le 8 avril 2020. Dans l’attente, les FAZSOI fournissent un appui logistique en répondant aux demandes de concours exprimées par la Préfecture dans le cadre du dispositif interministériel. Les FAZSOI peuvent notamment répondre aux sollicitations en fournissant du matériel, comme cela a déjà été le cas au profit du CHU Sud Réunion, mais également dans les domaines du transport et du stockage."

