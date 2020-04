Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a annoncé ce vendredi que l’accès au fonds de soutien sera élargi aux entreprises employant jusqu’à 20 salariés et réalisant jusqu’à 2 millions d’euros de chiffre d’affaires dans l’hôtellerie et la restauration.



Le ministre a également annoncé que la décision concernant la réouverture des restaurants et des cafés, sera prise fin mai.