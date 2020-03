La grande Une Coronavirus : La Réunion glisse vers le niveau 2 La préfecture fait le point sur la situation. Elle confirme les dispositifs nationaux d'interdiction de rassemblements de plus de 100 personnes. 6 cas dans l'île, 78 personnes sont confinées.

La préfecture de La Réunion, l'Agence Régionale de Santé et le rectorat organise un point presse ce samedi pour faire le point de la situation.



Les élections municipales sont maintenues de dimanche. La préfecture assure avoir pris les dispositions nécessaires pour éviter la contagion. Des points d'eau seront installés à l'entrée des bureaux de votes. L'arrêté d'interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes prenant effet ce dimanche, il reviendra aux maires de faire respecter cet arrêté préfectoral lors du dépouillement des bulletins.



La Réunion compte 6 cas de COVID-19 dans l'île. Le dernier cas est un homme d'une soixantaine d'année revenu de métropole le 9 mars. Le maintient à domicile est demandé pour les personnes âgées.



Parmi les malades, une personne se trouve en réanimation. Il s'agit de l'un des croisiéristes revenus des États-Unis âgé de 80 ans. Un autre patient est atteint d'une forme sévère. L'ARS recherche les cas contacts avec les malades. 78 personnes sont confinées actuellement. 128 cas contacts ont été identifié et informés. Les 50 personnes qui ont participé à un cours de danse avec l'une des malades n'ont pas encore été identifiés.



L'île glisse vers le niveau 2 d'alerte. Les établissements scolaires seront bien fermé dès lundi. Le rectorat travaille à la mise en place d'un programme numérique. Le personnel restera mobilisé.



Parmi les mesures annoncées : les paquebots de croisière ne sont plus autorisés à accoster sur l'île jusqu'au 15 avril. Les manifestations de plus de 100 personnes sont interdites. Les marchés forains sont maintenus, mais les stands doivent respecter une distance de sécurité. Les commerces, bars et restaurants restent ouverts.



La fermeture des frontières seraient "excessives" selon le préfet Jacques Billant. De son côté, l'ARS réfléchit à la mise en place de veillée funéraire en cas de décès d'un patient. Gaëtan Dumuids Lu 2654 fois Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur