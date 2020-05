A la Une .. Coronavirus : La Chine annonce la possibilité d'un vaccin d'ici la fin de l'année

Par Pierrot Dupuy - Publié le Samedi 30 Mai 2020

La Chine a fait savoir aujourd'hui qu'elle pourrait être en mesure de mettre sur le marché un vaccin contre le nouveau coronavirus d'ici la fin de l'année. Le vaccin développé par l'Institut de produits biologiques de Pékin et l'Institut de virologie de Wuhan (le lieu de départ de l'épidémie) a été administré à plus de 2.000 personnes dans le cadre d'essais cliniques entrés dans la phase 2, a précisé la Commission d'administration et de supervision des actifs publics (SASAC).



L'Institut de produits biologiques de Pékin serait en mesure de produire 100 à 120 millions de doses par an.



Cinq vaccins différents sont actuellement en phase d'essai sur des cobayes humains en Chine.



