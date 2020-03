Coronavirus: L’université de La Réunion ferme ses portes

Le Président de la République a annoncé hier que tous les établissements scolaires et universitaires seraient fermés à partir du lundi 16 mars, et ce jusqu’à nouvel ordre.Suite à l’annonce du président de La République hier soir, les deux campus universitaires seront fermés dès lundi.Cette mesure vise à éviter une propagation du coronavirus sur le territoire français, et ce même si La Réunion n’est encore qu’au stade 1 de l’épidémie.Pour l'Université de La Réunion, un dispositif de continuité de service public est mis en place.La fermeture de l'établissement n'empêche cependant pas la tenue des réunions internes et la tenue des instances, et ce pour assurer la continuité du service public.Ces activités devront se tenir dans le respect des consignes délivrées par les autorités sanitaires en privilégiant si possible les moyens de communication à distance (visio-conférence, conférence téléphonique, espaces numériques...)Un plan de continuité pédagogique sera proposé aux usagers concernés par la fermeture de l’établissement (formation initiale et continue).L'établissement accompagne les étudiants et personnels, qui seront tenus informés des modalités de mise en oeuvre de la continuité de service public par mail sur leur adresse univ-reunion.fr Nous invitons la communauté universitaire à consulter les informations mises à jour régulièrement sur le site de l'université ( www.univ-reunion.fr ) et les réseaux sociaux (comptes Twitter, Instagram et Facebook de l'université).