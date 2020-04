International Coronavirus : L’Université d’Oxford promet son vaccin pour septembre L’Université d’Oxford pourrait bien gagner la course au vaccin actuellement en cours dans le monde. Les chercheurs britanniques doivent tester leur nouveau vaccin sur plus de 6000 personnes d’ici la fin mai.

Gloire et fortune semblent promises à ceux et celles qui découvriront le vaccin contre le coronavirus. À ce jeu, c’est la prestigieuse Université d’Oxford qui pourrait bien remporter la course. Car sur les huit laboratoires actuellement arrivés au stade des essais cliniques, les Britanniques viennent de prendre une avance considérable.



Là où les autres n’en sont qu’à tester quelques centaines de patients, les chercheurs d’Oxford vont passer à 6000 tests d’ici la fin mai. Cette avance est due à des essais effectués l’année dernière sur une précédente forme de coronavirus.



Ce sérum en élaboration est basé sur un adénovirus (famille de virus) modifié touchant les chimpanzés. Celui-ci permet une forte réponse immunitaire avec une seule dose. N’étant pas un virus qui se réplique, il ne peut pas causer d’infection continue chez les personnes vaccinées. Ce vaccin serait donc plus sûr pour les enfants, personnes âgées et patients qui auraient des maladies sous-jacentes.



L’équipe de la professeur Sarah Gilbert estime à 80% la chance de réussite de vaccin. Elle affirme également qu’elle pourrait produire un million de doses d’ici l’automne. L’Université anglaise avoue tout de même que calendrier est "hautement ambitieux". Le gouvernement britannique soutient fortement ces recherches.



Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, estime que seul un vaccin pourra ramener un retour à la "normalité". Pour cette raison, l'ONU a adopté une résolution appelant à un accès "équitable, efficace et rapide" d'un éventuel vaccin.