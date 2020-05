A la Une . Coronavirus: L’ARS confirme 3 nouveaux cas et fait le point avant le déconfiment Alors que l'île connait une baisse du nombre de nouveaux cas journaliers, Martine Ladoucette, directrice de l'ARS, fait le point sur la situation. Par Amandine Dolphin - Publié le Vendredi 8 Mai 2020 à 19:43 | Lu 1118 fois

La Réunion compte trois nouveaux cas de Civid-19 sur son territoire, dont 2 cas importés que sont les deux patients évacués de Mayotte.



9 personnes sont toujours hospitalisées au CHU.



"Nous devons apprendre à vivre avec le virus, tout en étant convaincu que chacun d’entre nous peut, et doit être, un maillon indispensable d’une chaine gagnante" a déclaré la directrice de l’Agence régionale de santé.



Martine Ladoucette présente ce vendredi le nouveau parcours de prise en charge des patients covid à l’heure du déconfinement, ainsi que les gestes de protection à adopter pour éviter une deuxième vague de contaminations.

Se protéger soi-même et protéger les autres



"Le bon usage du masque s’impose pour en tirer tous les bénéfices possibles sans s’exposer au risque d’une infection."



Martien Ladoucette rappelle que:

- Le masque doit recouvrir le nez et le menton;

- Un masque à usage unique doit être remplacé toutes les quatre heures au minimum;

- Le masque en tissu se lave à 60 degrés en limitant le nombre de lavages aux instructions du fabricant.

- Un masque ne se manipule que par les élastiques



"Non, le gant n’est pas utile. Le virus ne passe pas par la main, et les gants deviennent vite poreux. On ne lave pas un gant" précise la directrice.

Multiplication des messages d’information



"L’application rigoureuse des mesures barrières ne nécessite pas que de la bonne volonté, elle nécessite aussi un apprentissage pour les adultes comme pour les enfants. Les deux, avec le port du masque, sont indissociables."



C’est pourquoi la population réunionnaise va pouvoir compter sur la multiplication des messages d’information, par le biais de campagnes nationales menées par Santé Publique France, ou par les intermédiaires et acteurs régionaux.



Plus de masques pour les soignants dès la semaine prochaine



Les médecins généralistes, spécialistes, ainsi que les infirmiers pourront dès la semaine prochaine récupérer 24 masques chirurgicaux hebdomadaires au lieu de 18, et 6 masques FFP2 au lieu de 6.



Des masques à usage unique seront également mis à disposition des médecins généralistes pour équiper les patients vulnérables ou présentant des symptômes du Covid-19.



Pour les chirurgiens-dentistes: Les masques passent également à 24 par semaine.



Pour les autres professionnels de santé comme les orthoptistes et psychologues, une dotation hebdomadaire de masques leur sera fournie pour la première fois.

Protection des patients



Les personnes contaminées ainsi que les personnes contact pourront se fournir en masques en pharmacie sur prescription médicale. Même chose pour les personnes dites à haut risque.



Dès le 12 mai, les officines pharmaceutiques seront réapprovisionnées à hauteur de 526.000 masques chirurgicaux et 152.000 masques FFP2, distribués chaque semaine à La Réunion. Une augmentation de 60% par rapport aux approvisionnements précédents.





En cas de contamination ou de symptômes: "Le médecin traitant sera le pivot de votre prise en charge"



S’il était jusque-là recommandé d’appeler directement le 15 et de ne pas se rendre chez son médecin, les consignes préconisent désormais l’inverse:



"Aujourd’hui, après deux mois d’expérience, c’est le médecin traitant qu’il faut appeler, sauf en cas de difficultés respiratoires, auquel cas il faut appeler le 15 sans délais" indique Martine Ladoucette.



Car c’est désormais le médecin traitant qui pourra prescrire un test virologique à réaliser très rapidement en laboratoire.



C’est également lui qui prescrira les masques et qui réalisera une évaluation de l’état clinique, pour voir si le patient peut rester à la maison ou s’il nécessite une hospitalisation au CHU dans une unité dédiée.



Le médecin évaluera également la situation sociale, l’environnement et la cohabitation avec l’entourage familial.





Si le test se révèle positif:



Si le dépistage du patient se révèle positif au Civid-19, le parcours est réorganisé après le déconfinement "pour gagner toujours plus de temps et se préparer à un changement d’échelle" explique la directrice de l’ARS.



Car une fois la population déconfinée, un individu atteint du coronavirus est susceptible de contaminer en moyenne une vingtaine de personnes, contre sept en période de confinement.



C’est pourquoi le nouveau dispositif de "tracking" comporte trois niveaux :



1 - Le médecin traitant : Il pourra demander l’identité et les coordonnées des personnes en contact étroit avec le patient comme l’entourage familial;

2 - L’assurance maladie: Ses agents se chargeront de rechercher les personnes de l’entourage professionnel ou amical du patient et de les contacter, ainsi que de prescrire les tests de dépistage;

3 - L’ARS se chargera d’appeler les personnes confinées pour s’assurer des bonnes conditions de l’isolement.



"La réussite de cette stratégie est essentielle pour casser les chaînes de contamination. S’isoler lorsque l’on est contaminé ou une personne contact est la seule manière de protéger le plus grand nombre."



Réouverture progressive des structures d’accueil des personnes handicapées



"Pour les personnes handicapées et leur entourage, le confinement les a soumis à rude épreuve. Le déconfinement va permettre une réouverture progressive des structures d’accueil qui leur sont dédiées" annonce Martine Ladoucette.



Les organismes gestionnaires ont d’ores et déjà proposé de nouvelles solutions de répit pour les familles: 11 établissements vont proposer 70 places pour des enfants en semaine, et au moins un établissement proposera quatre places pour personnes adultes.





Amandine Dolphin Rédactrice en chef adjointe - Passionnée de jeux vidéo, scrolleuse compulsive sur les réseaux... En savoir plus sur cet auteur