Coronavirus: Ils enterrent un proche et sont verbalisés pour non respect du confinement

Dans le Calvados, quatre membres d'une famille se sont faits verbaliser par la gendarmerie alors qu'ils revenaient de l'enterrement d'un proche. Malgré leurs explications et munis chacun d'une attestation remplie en bonne et due forme, les gendarmes ont considéré que le motif de leur déplacement n'était pas valable. Ils ont estimé que ce cas n’entrait pas dans les dérogations prévues par la loi rapporte Actu17.



Sidérée par la situation, la famille a contacté les autorités afin d'obtenir des explications. La mairie de Falaise et la préfecture du Calvados leur ont répondu "qu’il n’y avait pas lieu de verbaliser pour ça et qu’effectivement c’était un cas autorisé" sans leur apporter de solution.



Si les explications du premier ministre, Edouard Philipe, étaient limpides concernant les obsèques d'un ami, en revanche rien n'a été précisé concernant celle d'un proche ajoute Actu17.



Au final, chacun des quatre membres de la famille s'est vu verbaliser d'une amende de 135€.