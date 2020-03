Coronavirus : Franck Riester, le ministre de la Culture, testé positif

Nul n'est à l'abri de l'épidémie de coronavirus qui se propage à travers le monde. Même les plus puissants sont touchés.Franck Riester le ministre de la Culture, a en effet été testé positif au coronavirus aujourd'hui. Selon son cabinet, le ministre est malgré tout “en forme” et est en traitement à son domicile parisien.“Le ministre a été testé positivement aujourd’hui” après avoir manifesté des “symptômes”, a précisé son cabinet.A noter que Franck Riester avait passé plusieurs jours la semaine dernière à l’Assemblée nationale pour présenter son projet de loi sur la communication audiovisuelle et, selon BFMTV, il aurait été en contact avec le serveur de l'Assemblée contrôlé positif.Il s’agit du premier membre du gouvernement a être testé positif au Covid-19, qui a désormais fait au moins 25 morts en France, selon le dernier bilan donné ce soir par le directeur général de la Santé Jérôme Salomon.Cinq députés et deux membres du personnel de l’Assemblée nationale ont déjà été contaminés par le coronavirus, dont deux élues ayant participé aux réunions de la commission des affaires culturelles.Invité ce soir sur le plateau de BFMTV, le ministre de la Santé a déclaré s'être entretenu avec Franck Riester. "Il n'est pas hospitalisé, il est en confinement chez lui, peu symptomatique", a déclaré Olivier Véran avant d'ajouter que le ministre "a fait le test comme n'importe quel Français serait amené à le faire s'il avait des symptômes".