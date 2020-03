Coronavirus : Fermeture des services du Département de la Réunion

Dans le contexte sanitaire exceptionnel que nous traversons, j’ai mis en place, en ma qualité de Président du Conseil Départemental, les mesures nécessaires pour protéger les agents ainsi que les publics fragiles et vulnérables pris en charge par ma collectivité.



Face au renforcement des mesures annoncées par le Président de la République le 16 mars, nous devons répondre à deux préoccupations majeures : contribuer à freiner la propagation de l’épidémie en protégeant les agents et les publics fragiles et garantir une continuité des services publics essentiels ou d’urgence nécessaires.



Le Département a toujours été au service des Réunionnais afin de les accompagner, de les informer, de les protéger et de les accueillir. C’est dans cette démarche, et avec cette conviction, qu’il poursuit ses missions pour assurer une continuité de service public.



Dans ce cadre, les services du Département seront fermés au public à compter du mardi 17 Mars 2020 à 12 h.



Tous les services Départementaux non essentiels seront fermés en vue de répondre à la nécessité de confinement demandé par le Chef de l’Etat.



Cependant une organisation spécifique est mise en place afin d’assurer la continuité de l’action publique sur les missions essentielles ou d’urgence, notamment sociale. Les personnels nécessaires à cet effet ont été identifiés et les équipes constituées pour un fonctionnement circonscrit à l’essentiel au travers la généralisation d’un travail téléporté à domicile ou, pour les missions qui le nécessitent, de façon présentielle.