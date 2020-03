Coronavirus : Emmanuel Macron va s'exprimer ce soir en direct

L’épidémie continue de progresser en France. Selon le dernier bilan communiqué dimanche soir par les autorités sanitaires, 5.423 personnes sont contaminées et 127 sont décédées, soit 36 morts et plus de 900 cas supplémentaires en 24 heures.



Jeudi soir dernier, le président de la République avait déjà préparé les esprits à une aggravation inévitable de la propagation de l'épidémie.



"La maladie touchera d’abord les personnes les plus vulnérables. Nous prenons des mesures très fortes pour augmenter nos capacités d’accueil à l’hôpital. C’est aussi se préparer à une possible deuxième vague, qui touchera aussi en nombre plus réduit les plus jeunes qu’il faudra soigner également", avait-il annoncé.



Depuis samedi minuit, tous les magasins non indispensables comme les restaurants, les discothèques, les cafés, sont fermés. Le gouvernement a enclenché le stade 3 de l’épidémie dimanche matin. La fermeture des crèches, écoles et universités entrait en vigueur ce lundi dans toute la France.