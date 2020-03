Coronavirus : Emmanuel Macron annonce l'envoi du porte-hélicoptères amphibie Mistral dans le Sud de l'Océan indien

Dans une allocution télévisée diffusée depuis l'hôpital militaire de campagne de Mulhouse (Haut-Rhin), le président de la République a annoncé des heures supplémentaires majorées et une prime exceptionnelle pour "l'ensemble des personnels soignants et des fonctionnaires mobilisés" face à l'épidémie de coronavirus en France.



Le chef de l'Etat a également promis "un plan massif d'investissement et de revalorisation" pour l'hôpital à l'issue de la crise.



Mais la mesure qui nous intéresse le plus à La Réunion est l'annonce de l'envoi du porte-hélicoptères amphibie Mistral dans le sud de l'Océan indien.



Le Mistral est le frère jumeau du Tonnerre, qui possède en son coeur un hôpital embarqué avec 69 lits médicalisés. C'est le Tonnerre qui avait opéré de Corse vers Toulon une évacuation de malades du Covid-19 en réanimation, pour soulager l'hôpital d'Ajaccio qui était saturé. Il avait ramené 15 malades, dont six en réanimation.



Cet envoi dans "le Sud de l'Océan indien" ne précise pas si le Mistral va se diriger vers Mayotte ou La Réunion. Mais il semble indiquer que les autorités parisiennes prennent désormais au sérieux un risque de saturation des capacités en lits des services de réanimation des hôpitaux de nos deux départements et souhaitent les anticiper.



Une rumeur relayée par le député mahorais Mansour Kamardine indiquait que Le Mistral se trouvait déjà dans le Nord de l'Océan indien. D'après un de nos lecteurs particulièrement au fait de tout ce qui touche aux choses de la mer, il lui faudrait une semaine pour rallier notre ile, à pleine vapeur.



Espérons qu'il arrivera à temps...