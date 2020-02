Coronavirus: Des tests en cours sur une vingtaine de passagers rapatriés en France

L’avion rapatriant quelque 250 ressortissants français et européens en provenance de la ville de Wuhan, ville particulièrement touchée par le coronavirus, est arrivé dimanche à Istres. Une vingtaine d’entre eux présentant des symptômes liés au virus sont restés sur le tarmac en attendant des tests plus poussés a annoncé hier la ministre de la Santé Agnès Buzyn.



En fonction des résultats, ces passagers seront soit hospitalisés, soit transférés vers les centres de Carry-le-Rouet ou celui d’Aix-en-Provence. Agnès Buzyn a par ailleurs indiqué au cours de cette conférence de presse qu’aucun nouveau cas n’avait été enregistré sur le sol français au cours du week-end. Pour rappel, six personnes ont été contrôlées positives au coronavirus en France dont une toujours en réanimation.



Dans le même temps, le premier décès hors du territoire chinois lié au virus a été enregistré aux Philippines. En Chine, le virus a fait 362 morts selon un dernier bilan. Le nombre d'infections confirmées a grimpé à près de 14 500.