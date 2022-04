A la Une . Coronavirus : Des pertes partielles ou totales de la vision observées chez des patients contaminés

Un lien entre de potentielles contaminations au coronavirus et des occlusions observées au niveau de l'oeil vient d'être observé par des chercheurs américains qui évoquent un "AVC" de l'œil. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 19 Avril 2022 à 11:55

Des pertes totales ou partielles de la vision ont été rapportées par des patients ayant contracté le Covid-19. D es chercheurs de l’université du Michigan (États-Unis) se sont ainsi intéressés aux potentiels désagréments que le virus pouvait provoquer sur nos yeux.



Dans une étude publiée le 14 avril, un lien entre une potentielle infection et une occlusion de l'artère centrale de la rétine (OACR) a été établi.



Concrètement, ces OACR peuvent provoquer des visions floues voire même une perte soudaine de la vision d'un œil. Des cas d'occlusions veineuses rétiniennes qui augmentent de 47 % entre 2 et 26 semaines après une contamination sont mentionnés par les chercheurs.



Pour ces diverses occlusions, le phénomène constaté est le suivant : des vaisseaux sanguins situés dans la rétine sont bouchés par des caillots ou des dépôts de graisse affectant la vision. Certains parlent d'"AVC de l'œil".



Les scientifiques sont rassurants en relatant un retour à la normale progressif chez de nombreux patients touchés par ces affections. Malheureusement, les patients qui souffrent d'une perte totale de la vision n'ont aucun traitement à leur disposition.