Coronavirus: Des masques en tissu faits maison pour aider les soignants

Depuis l’annonce du confinement, la couturière essaie de produire au moins quatre masques par personne, pour les professionnels de santé puissent en changer plusieurs fois au cour de leur journée de travail. Elle y dédie ainsi environs deux heures de son temps libre chaque jour.



"Je ne savais pas les faire au départ, c’est une amie qui travaille dans un hôpital en métropole qui m’a transmis le modèle reçu dans son service, et je me base là-dessus. Je fabrique donc des masques de type chirurgicaux, avec trois plis et des élastiques." nous explique Nathalie.



"J’ai des stocks de tissus et des stocks d’élastiques à la maison, mais j’ai aussi récupéré les élastiques de nos masques en papier: je les découpe et les recycle!"



Quant à la question de l’efficacité de ces masques en tissus, Nathalie répond: "En fait, c’est déjà mieux que rien, tout simplement".



Car ces masques en tissu ne sont pas des dispositifs médicaux, et s'ils sont malgré tout une alternative au manque de masques, les risques de contamination par manipulation restent présents.