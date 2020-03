A la Une . Coronavirus: Des étudiants infirmiers envoyés en stage en pleine épidémie La FAFPH (Fédération autonome de la fonction publique hospitalière de La Réunion) dénonce les stages proposés aux étudiants infirmiers par le CHU en pleine épidémie de coronavirus. Ces stages prévus dans des EHPAD avec des personnes fragiles, seraient détournés de leurs objectifs initiaux en raison de la situation sanitaire. La fédération pointe également du doigt l’absence de formation spécifique au covid-19 pour ces stagiaires, ainsi que l’absence de tests, et de rémunération. Voici son communiqué:







C’est avec effroi que nous apprenons que le CHU de La Réunion, qui a la responsabilité de la formation des étudiants infirmiers dans le cadre des deux sites (nord et sud) de l’IFSI, a décidé de mobiliser les étudiants de 2 ème et 3ème années notamment dans des services en charge de personnes âgées, publics sensibles au Covid 19, sous couvert des stages qu’ils devaient faire durant cette période de l’année.





Le CHU n’a pas hésité par exemple à proposer avec insistance à 15 étudiants du sud, d’aller effectuer 1 mois de stage dans un des 2 ehpad de l’association St François d’Assises à Saint- Denis, alors que le CHU a 2 ehpad sur St Louis et St Joseph et qu’ils habitent tous dans le sud de l’île.





Ces étudiants, sauf cas particulier lié à un risque de santé de leur part, sont en très mauvaise posture pour refuser ces nouvelles affectations ; certains sont déjà sur le terrain ! d’autres devraient l’être dès ce lundi ! Ne soyons pas dupes, ces périodes de stage sont bien détournées de leurs objectifs initiaux !





Pensez-vous que ces étudiants ont bénéficié d’une formation spécifique Covid 19… en vue de cette mission qui les attend ? NON





Pensez-vous que ces étudiants se verront tester avant ? NON





Pensez-vous que des hébergements leur sont proposés ? NON !

A eux de trouver où se loger et ils auront une indemnité après…

Pourquoi avoir annoncé que le CHU a passé un contrat avec l’hôtel Bellepierre et gère directement des chambres ?





Pensez-vous que ces étudiants, comme ceux de Métropole seront rémunérés pour cette mission ? NON





Ne soyons pas dupes ce ne sont plus des stages mais des bien missions qui leur sont confiées!

A Strasbourg, en région parisienne … , les étudiants mobilisés dans ce contexte seront rémunérés entre 1400 et 1800 euros, sont pris en charge par la médecine du travail… Il doit en être de même chez nous !





Au regard des 1ères informations qui nous parviennent, et avant que les choses ne dérapent plus, pour être très claire, la FAFPHR s’adresse ce soir à : Monsieur Le Président de Région,

Madame La Directrice générale de l’ARS OI,

Monsieur Le Préfet,

Et à tous les élus de La Réunion, Empêchez SVP Monsieur Le Directeur général du CHU de La Réunion de prendre des décisions absurdes et irresponsables où le CHU n’hésiterait pas à utiliser ces étudiants comme chair à canon !





Nous ne sommes pas en guerre ! Les manques cruciaux d’anticipation, au niveau national et local, dans la gestion de cette pandémie ne doivent pas faire plus de dégâts !





S’il nous semble légitime que les autorités sanitaires soient amenées à mobiliser les étudiants de l’IFSI, futurs professionnels de santé, dans le cadre de cette gestion de crise sanitaire, il serait vraiment criminel de les mettre en 1ères lignes ! sans formation, sans expérience, sans rémunération … sans rien !!!

au sein d’ehpad ou pire dans des unités en charge des patients Covid 19 … ?!





Mobiliser ces futurs professionnels dans des services froids nous semble responsable ! Nous en appelons à votre responsabilité de décideurs.



Pour La FAFPHR Isaline TRONC Secrétaire générale adjointe.





