Coronavirus : Découverte d'une variante sud-africaine "plus contagieuse" que toutes les formes connues jusqu'ici

Le gouvernement britannique a annoncé ce soir avoir identifié deux patients en provenance d'Afrique du Sud porteurs d'une autre nouvelle souche du coronavirus, "hautement préoccupante" car "plus contagieuse" que la variante qui avait été découverte il y a quelques jours en Grande Bretagne et que l'on présentait déjà comme 70% plus virulente que le virus classique.



En conséquence de quoi il a été décidé d'interdire le territoire britannique aux avions en provenance de ce pays.



Par ailleurs, il a décidé de placer en quarantaine toutes les personnes porteuses de ce virus, qui avaient voyagé en provenance d'Afrique du Sud ces dernières semaines et celles qui ont été en contact avec elles.



Cette décision d'interdiction des vols édictée par la Grande Bretagne intervient après celle d'Israël, de l'Allemagne, de la Suisse, de Panama et des Pays Bas.



Pour l'instant, la France n'a pris aucune mesure de fermeture de ses frontières avec l'Afrique du Sud.



La situation dans ce pays est tellement catastrophique que les files d'attente pour accéder aux centres de test s'étendent par exemple au Cap sur plusieurs centaines de mètres. La plupart des grandes chaînes de laboratoires ont annoncé qu'ils ne testeront que les gens avec une ordonnance, et non plus les voyageurs, car ils n'en ont plus la capacité.









