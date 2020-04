Coronavirus Covid-19: Le cap des 20 000 décès dépassé ce jour en France

114 657 cas confirmés de patients positifs au Covid-19 sont comptabilisés en France depuis le début de l'épidémie en France, 30584 personnes sont hospitalisées à ce jour, au total ce sont 81 000 personnes qui ont nécessité une hospitalisation depuis le 1er mars.



5863 patients sont en service de réanimation ce lundi, 208 personnes ont été admises en réanimation aujourd'hui, pour un solde négatif: 61 personnes en moins en réanimation ce jour. 32% des personnes en réanimation ont moins de 60 ans, et 85 ont moins de 30 ans.



"Le niveau d'hospitalisations en réanimation est encore très supérieur aux capacités des services de réanimation avant l'épidémie", insiste Jérôme Salomon.



"Ce soir, nous dépassons le cap symbolique et douloureux des 20 00 décès", déplore le directeur général de la Santé: on dénombre 20 265 décès en France depuis le début de l'épidémie, dont 12 513 en établissement de santé, et 7 752 en Ehpad. En 24 heures, on déplore 547 morts du Covid-19.



Dans les Outremer, on dénombre 108 cas hospitalisés, dont 34 en réanimation.



Jérôme Salomon a insisté sur la nécessité de poursuivre les soins courants, enjoignant les Français à consulter leur médecin.