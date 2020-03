Société Coronavirus Covid-19: La Poste de La Réunion aménage son activité



Depuis le 17 mars, une mesure générale de fermeture de tous les commerces non indispensables a été décidée, mais les activités essentielles à la vie du pays continuent.



La Poste en tant qu’entreprise de service public y contribue et maintient donc la continuité de ses activités essentielles à la population, dans le respect absolu de la santé de ses collaborateurs et de ses clients.



La Poste de La Réunion souhaite saluer les postières et les postiers qui œuvrent quotidiennement dans une situation inédite, pour apporter un service à la population réunionnaise.



Dans ce contexte, La Poste de La Réunion adapte son activité.



Samedi 21 mars, l’ensemble des services de La Poste, bureaux de poste et service de tri et de distribution seront suspendus pour la journée.



A compter du 23 mars ;

Les 16 bureaux de poste suivants seront ouverts le matin aux horaires habituels, permettant ainsi de préserver l’accessibilité au guichet pour les clients qui n’ont pas d’alternative et de se concentrer sur les services essentiels.



-Nord: Saint-Denis Les Flamboyants, Les Camélias, Sainte-Clotilde, Sainte- Marie

- Est : Saint-André, Saint-Benoit - Sud : Saint-Louis, Saint-Pierre, Ravine Blanche, Saint-Joseph, Le Tampon, - Ouest : La Possession, Saint-Paul, Saint-Gilles Les Bains, Saint-Leu, Trois-Bassins



Egalement ouverts tous les matins, les 11 Carré Pro continuent à accueillir les clients professionnels.



- Nord : Saint-Denis centre-ville, Le Chaudron

- Est : Sainte-Marie, Saint-André, Saint-Benoit

- Sud : Saint-Louis, Saint-Pierre, Le Tampon

- Ouest : Le Port, Saint-Paul, Saint-Gilles Mont Roquefeuil



La distribution du courrier est assurée selon les contraintes locales de chaque plateforme de distribution.



Ces nouvelles organisations s’adapteront à l’évolution du contexte sanitaire en permanence et feront l’objet d’une information spécifique aux postiers et à l’ensemble de la population rapidement.



Enfin, La Poste rappelle que ses services en ligne restent accessibles sur laposte.fr et labanquepostale.fr







