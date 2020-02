A la Une .. Coronavirus Covid-19 : La France se prépare à une éventuelle épidémie





"Bien sûr que c’est sérieux, et nous nous mettons en situation. Si l’épidémie atteint l’Europe, je veux que nous soyons pleinement opérationnels", a déclaré le successeur d’Agnès Buzyn à la Santé. Une préparation déjà faite en amont puisqu’il a également évoqué l’augmentation "du nombre de laboratoires équipés en tests de diagnostic pour atteindre une capacité de plusieurs milliers d’analyses par jour et sur tout le territoire", contre 400 actuellement. L’équipement en masque se poursuit par ailleurs a-t-il ajouté.



Un risque donc réel pour Olivier Véran qui a tout de même rappelé qu’il ne restait actuellement qu’un seul malade du Covid-19, à Lyon, et que son état de santé n’était "pas préoccupant". Et quant au dernier groupe de Français rapatrié de Chine vendredi et mis en quarantaine dans la foulée à leur arrivée à Branville dans le Calvados, le ministre a affirmé que pour le moment, aucun d’eux n’était infecté.



