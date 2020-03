A la Une .. Coronavirus Covid-19 : Air Austral propose à ses clients de modifier leurs billets

Après Corsair et Air France, c'est au tour d'Air austral d'adapter ses conditions commerciales dans le contexte d'épidémie de Coronavirus :



Depuis le démarrage de l'épidémie du Coronavirus Covid-19, la compagnie Air Austral a déclenché une cellule de veille en lien étroit avec les organismes de santé et les autorités compétentes, et suit en temps réel l’évolution de la situation sanitaire dans le monde.

Sa première mesure a été la suspension en février et jusqu’au 30 juin prochain, de ses vols de et vers la Chine, zone initialement impactée.



À ce stade et par mesure de précaution face aux évolutions de la situation du Coronavirus et de ses conséquences, Air Austral annonce l’extension de ses mesures commerciales à l’ensemble de son réseau.



Bien qu’aucune restriction n’ait été émise en ce sens par les autorités françaises ou internationales, la compagnie à l‘écoute de sa clientèle, fait le choix de ces mesures exceptionnelles et propose la modification des voyages prévus jusqu’au 31 mai prochain, selon les conditions décrites ci-après.



Ces mesures permettront par ailleurs à sa clientèle de réserver un prochain voyage en toute confiance.



MESURES COMMERCIALES :



Les passagers, en possession d’un billet Air Austral émis avant le 31 mars 2020 inclus pour un vol prévu avant le 31 mai 2020, ont la possibilité de reporter de leur voyage comme suit :



· Pour tout billet émis avant le 31 mars 2020 avec un report jusqu’au 31 mai 2020 inclus

La possibilité de modification sans frais* des billets sous réserve de disponibilité dans la même classe tarifaire**

· Pour tout billet émis avant le 31 mars 2020 avec un report au-delà du 31 mai 2020 inclus

La mise en avoir de la valeur du billet dans la limite de sa validité**

· Pour tout billet émis avant le 31 mars 2020 avec un voyage prévu jusqu’au 31 mai 2020 inclus

La possibilité de choisir une autre destination**





