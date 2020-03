A la Une .. Coronavirus Covid-19 : 23 Nouveaux cas, soit 247 au total à La Réunion





214 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS et Santé publique France.



• Bilan des cas investigués : Cas importés 173 Cas de transmission locale en lien direct ou indirect avec des cas importés 40 Cas autochtone (sans lien direct ou indirect avec des cas importés) 1 Nombre total de cas investigués 214



Les cas importés (personnes qui ont contracté la maladie en dehors du territoire) représentent 70% des cas.

• Situation sanitaire :

Cas hospitalisés en service de réanimation 6



• Tranches d’âge des cas investigués :

Mineurs 6 18 à 50 ans 55% 51 à 65 ans 32% plus de 65 ans 12%

• Localisation des cas



Encore à ce jour, la très grande majorité des cas identifiés sont des cas importés (essentiellement de métropole) ou des cas de contamination directe par des cas importés, des voyageurs ou des contacts de cas importés.



Aucune chaine de transmission autochtone n’est identifiée à ce jour, c’est-à-dire aucun regroupement de cas qui se seraient contaminés dans une commune ou un quartier de la Réunion.



Il n’y a donc pas à ce jour de zones de l’île plus à risque que d’autres et les mesures barrières et de confinement s’appliquent donc à titre préventif partout et de la même façon.



Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de communiquer sur la localisation des cas, ces informations n’auront de sens qu’en cas d’identification de zones de transmissions autochtones sur le territoire.



33 cas sont toujours en cours d’investigation



Tous les cas confirmés font l’objet de l’identification de toutes les personnes ayant été en contact avec ces malades (entourage familial, professionnel, passagers proches dans les avions…).



Toutes ces personnes « contact » sont appelées individuellement par la cellule de suivi de l’ARS en collaboration avec Santé publique France. Leur état de santé est évalué à cette occasion. Il leur est reprécisé au cours de l’entretien l’importance du respect d’un isolement strict, de la surveillance quotidienne de leur état de santé (avec prise de température) et d’appeler immédiatement le 15 en cas d’apparition de symptômes.



A ce jour, environ 1 500 personnes ont été identifiées comme sujet contact et font donc l’objet d’une mesure de quatorzaine et d’auto-surveillance.



Lorsque la cellule de suivi détecte un mauvais respect des obligations de quatorzaine, elle en informe la préfecture afin qu’un arrêté soit pris à l’encontre de la personne. L’arrêté est notifié par les forces de l’ordre. La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 23 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 à La Réunion, ce mardi 31 mars à 15h00, soit au total 247 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020.214 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS et Santé publique France.Encore à ce jour, la très grande majorité des cas identifiés sont des cas importés (essentiellement de métropole) ou des cas de contamination directe par des cas importés, des voyageurs ou des contacts de cas importés.Aucune chaine de transmission autochtone n’est identifiée à ce jour, c’est-à-dire aucun regroupement de cas qui se seraient contaminés dans une commune ou un quartier de la Réunion.Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de communiquer sur la localisation des cas, ces informations n’auront de sens qu’en cas d’identification de zones de transmissions autochtones sur le territoire.Tous les cas confirmés font l’objet de l’identification de toutes les personnes ayant été en contact avec ces malades (entourage familial, professionnel, passagers proches dans les avions…).Toutes ces personnes « contact » sont appelées individuellement par la cellule de suivi de l’ARS en collaboration avec Santé publique France. Leur état de santé est évalué à cette occasion. Il leur est reprécisé au cours de l’entretien l’importance du respect d’un isolement strict, de la surveillance quotidienne de leur état de santé (avec prise de température) et d’appeler immédiatement le 15 en cas d’apparition de symptômes. Zinfos974 Lu 6584 fois







Dans la même rubrique : < > Coronavirus: L'ARS fait un point sur la distribution des masques La chambre de métiers et d’artisanat se mobilise pour les entreprises