Coronavirus : Corsair étend la période de modification ou de report sans frais à 12 mois

"Suite à la propagation de l’épidémie du Covid-19 en France depuis fin janvier 2020, la compagnie Corsair suit en temps réel l’évolution de la situation sanitaire mondiale. A ce jour, aucune restriction n'a été émise par les autorités françaises et internationales vers les destinations opérées par la compagnie. Toutefois, afin de permettre à ses clients de se déplacer dans des conditions optimales et de programmer sereinement leurs voyages, Corsair s’adapte à la situation et propose à ses clients de modifier sans frais ou de reporter leurs vols.Pour tout billet acheté en mars 2020, Corsair offre la possibilité de le reporter ou change Publier r de destination gratuitement une fois, sans frais de modification, pendant une durée de 12 mois, soit jusqu’au 28 février 2021 au plus tard.Pour tout billet acheté avant le 1er mars 2020, les clients ont la possibilité de reporter ou changer de destination gratuitement une fois, sans frais de modification, jusqu’au 30 juin 2020*, soit le 15 juin au plus tard.Des ajustements pourront être appliqués en cas de différence tarifaire selon les dates ou les destinations retenues."