Coronavirus: Comment s'en protéger?

Alors que l'OMS vient de déclarer que la flambée du nouveau coronavirus en Chine constitue bien une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI), la question se pose de la prévention. L'OMS recommande à tous les pays d'isoler les malades diagnostiqués et de rechercher toutes les personnes ayant été en contact avec eux.



Comment éviter d'être contaminé par ce virus, dont la transmission interhumaine est avérée, et se fait par "gouttelettes", donc par le simple fait de respirer à côté d'un malade? En pratique, seul le port d'un masque permet de se protéger d'une contamination. Mais pas n'importe quel masque, les simples masques chirurgicaux ne font que diminuer le risque qu'un malade ne contamine autrui. Seuls les masques de type FFP2 ou FFP3 filtrent suffisamment l'air inspiré pour empêcher l'inhalation de virus.



L'ARS, interrogée sur les stocks de masques FFP2 assure qu'ils sont "réservés aux professionnels de santé, du CHU, qui seraient amenés à prendre en charge des patients.", et indique que le CHU dispose de stocks pour les soignants. L'ARS précise que "Selon les recommandations du ministère des solidarités et de la santé, seuls les masques chirurgicaux sont préconisés pour les patients eux-mêmes, afin de protéger leur entourage dans l’attente de leur prise en charge hospitalière en milieu confiné."



Le lavage régulier des mains est nécessaire en cas d'épidémie, ou, à défaut d'eau et de savon, les solutions hydroalcooliques sont utiles. Pour l'heure, on ne constate pas de ruée vers les masques de protection, mais les masques chirurgicaux n'empêcheraient en rien d'attraper le virus s'il arrivait sur l'île.