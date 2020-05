Santé Coronavirus: Comment le CHU continue la prise en charge des patients sous dialyse ? Si bon nombre d’interventions non-urgentes ont été reportées, le CHU de La Réunion maintient les soins urgents et la prise en charge de des patients ayant une maladie rénale chronique grâce à une organisation adaptée. Voici le communiqué du CHU : Par NP - Publié le Mardi 5 Mai 2020 à 15:15 | Lu 107 fois

Malgré la crise Covid-19, le CHU de La Réunion s’est organisé pour assurer la continuité des soins tout en sécurisant l’accueil et la prise en charge des patients.



Au CHU, comme dans l’ensemble des établissements de santé, certaines activités non urgentes ou non liées à la prise en charge des patients avérés ou suspects Covid-19, ont pu être reportées afin de limiter les déplacements de la population.



Pour autant, les soins urgents hors Covid-19 continuent d’être pris en charge à l’hôpital durant la période de crise et le confinement. Il est essentiel que la population continue à se rendre à l’hôpital pour diagnostiquer et soigner des maladies autres que le Covid.



Le CHU de La Réunion rappelle que la continuité de prise en charge des patients à l’hôpital est assurée avec une organisation adaptée.



Afin d’accueillir les patients en toute sécurité, des mesures de protection et d’hygiène particulièrement strictes sont actuellement mises en œuvre au sein de tous les services. Les règles de désinfection et de bio-nettoyage ont été adaptées. Les gestes barrières et la distanciation physique sont également appliqués.



Comment s’organise la prise en charge en néphrologie et dialyse au CHU de La Réunion durant la crise COVID-19 ?



Les séances de dialyse pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique au stade de suppléance sont des soins qui ne peuvent pas être différés, qu’elles soient réalisées au domicile ou en structure de dialyse.



Un certain nombre de soins pour les patients peuvent être réalisés par téléconsultation : par exemple consultation médicale de suivi, éducation thérapeutique, accompagnement social et psychologique.



Les séances de dialyse restent indispensables, aussi le CHU a mis en place une organisation permettant de prendre en charge à la fois des patients COVID – et les patients COVID + dans le cadre de circuits séparés. Chaque semaine, ce sont 170 patients qui sont pris en charge pour des séances de dialyse.



Au CHU de La Réunion, la prise en charge des patients de néphrologie est assurée par :



- Une reprise progressive des consultations en présentiel

- La poursuite des téléconsultations

- Une activité constante et soutenue des hospitalisations



/!\ Seules les consultations pré greffe sont plus délicates et peuvent être limitées, avec un parcours médical du patient complexe qui n'est sans doute pas réaliste actuellement. Ne seront vus en consultation que les patients avec un dossier complet (sinon il sera périmé et ils devront tout refaire...) ou si besoin d'un avis particulier.



Quelles sont les principales recommandations ?



Les professionnels de santé souhaitent rappeler aux patients :



•En cas de symptôme persistant et/ou inexpliqué, n'hésitez pas à joindre votre médecin traitant ou directement les services du CHU sans attendre la levée du confinement.



•Si vous êtes en cours de traitement, il est impératif de continuer à suivre vos soins.



Pour les patients dont le traitement a pu être différé, les équipes médicales précisent au patient selon quelles modalités et dans quels délais le traitement sera reprogrammé.



Comme prescrit par les sociétés savantes, le nombre de séances de dialyse a été réduit au minimum par patient, sans leur faire prendre de risque de récidive sur leur maladie.



Quelles sont les mesures mises en œuvre pour les patients en néphrologie ?



A leur arrivée au CHU, les mesures de sécurité suivantes sont appliquées :



•Un masque est donné à l’entrée dans les services (port du masque obligatoire au CHU)



•Du gel hydro-alcoolique est disponible (friction des mains obligatoire)



•Un questionnaire sera remis à votre accueil, afin de dépister les symptômes du COVID et proposer un test de dépistage



•Un test de dépistage est proposé à tout patient à risque de développer une forme sévère de l’infection



•Aménagement des salles d’attente avec espacement des fauteuils, afin de respecter la distanciation sociale



•Respect des horaires des consultations et des rdv en Hôpital de jour afin d’éviter toute attente inutile



Certaines maladies peuvent évoluer rapidement et devenir plus graves si on en diffère la prise en charge médicale. Pour toutes questions sur leur suivi, les patients sont encouragés à demander conseil à leur médecin traitant ou au médecin hospitalier référent. Toute apparition de nouveau symptôme doit amener à consulter rapidement un médecin en ville ou à l’hôpital.



Pour toute situation d’urgence, le SAMU est joignable 24h/24 et 7j/7 : composez le 15.