Coronavirus COVID-19: Les gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage

Le ministère des Solidarités et de la Santé actualise ses recommandations régulièrement pour protéger la santé de la population et lui recommander les bons gestes à adopter face au Coronavirus COVID-19. Face aux infections, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage :



- Se laver les mains très régulièrement

- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir

- Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

- Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter

- Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts

- J’ai des symptômes (toux, fièvre) qui me font penser au Covid-19 : je reste à domicile, j’évite les contacts, j’appelle un médecin avant de me rendre à son cabinet ou j’appelle le numéro de permanence de soins de ma région. Je peux également bénéficier d’une téléconsultation.



Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d’étouffement, j’appelle le SAMU- Centre 15.