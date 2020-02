A la Une . Coronavirus: Aucun des Français rapatriés dans le second avion n'est infecté

Dimanche, un second avion affrété par la France a atterri à Istres, dans les Bouches du Rhône. A son bord, 254 passagers: des Européens, dont 65 Français, mais aussi quelques non-européens. A leur arrivée, 36 passagers présentaient des symptômes, 16 ont été rapatriés dans leur pays, mais 20 Français et non-européens sont demeurés sur le tarmac, en l'attente des résultats de tests.



Tous se sont révélés négatifs, a annoncé ce matin Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Santé. Tous les passagers restant en France ont rejoint les personnes en quarantaine dans la région. Par ailleurs, le ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a déclaré que le rapatriement du personnel diplomatique Français en Chine n'est pas d'actualité.



