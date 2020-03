Communiqué Coronavirus : Air Austral veut rassurer ses passagers Faut-il avoir peur d'être contaminé par le coronavirus dans un milieu confiné comme celui d'un avion ? Pour répondre à cette inquiétude légitime et permettre la continuité de la desserte aérienne entre La Réunion et la métropole, la compagnie Air austral souhaite rassurer ses passagers. Un communiqué fait le point sur les mesures prises pour limiter l'exposition au risque de transmission.

"Air Austral met en place à compter de ce jour un programme de nettoyage spécifique et renforcé de ses avions avant chacun de ses vols, au départ de toutes les escales de son réseau.



L'épidémie de Covid-19 qui poursuit son évolution est un événement sans précédent qu'Air Austral et ses équipes suivent en temps réel. En étroite collaboration avec les autorités sanitaires nationales et internationales, elle s'adapte au quotidien pour appliquer les dernières recommandations ou mettre en oeuvre de nouveaux process.



Dans ce contexte, le nettoyage et la propreté de ses appareils et de ses cabines sont de la plus haute importance et font l'objet d'une attention renforcée.



Air Austral a ainsi décidé de la mise en place d'un programme spécifique de nettoyage approfondi et désinfectant de tous ses appareils, avant chaque vol y compris pour des escales de courte durée.



Ce nettoyage désinfectant est appliqué sur toutes les surfaces de la cabine avec lesquels les passagers et équipages pourraient être en contact et complété d'une pulvérisation des cabines au moyen de liquide désinfectant homologué pour chaque vol Long Courrier.



Ces mesures impliquent le renforcement des équipes d'entretien et la mise à disposition de nouveaux équipements, ce que la compagnie a d'ores et déjà organisé.



Air Austral met ainsi tout en oeuvre pour permettre à ses passagers et ses équipages de voyager sereinement. L'ensemble de son personnel est par ailleurs mobilisé et équipé afin que les mesures d'hygiène de circonstance soient rigoureusement appliquées. Tous les avions de la flotte sont en outre équipés de filtres HEPA, permettant le filtrage et l'élimination de contamination bactérienne et un renouvellement de l'air très rapide." LG Lu 221 fois







