Coronavirus : Air Austral suspend sa ligne Réunion-Chennai

Face à ces nouvelles mesures et toutes leurs conséquences, Air Austral se voit contrainte de suspendre ses vols de/vers Chennaï, en Inde. La compagnie doit ainsi procéder à l’annulation de ses vols sur cette ligne du 17 mars au 15 avril 2020.



Elle effectuera cependant une dernière rotation ce vendredi 13 mars 2020 afin de permettre, d’une part le retour d’un maximum de passagers se trouvant actuellement en Inde, et d’autre part le rapatriement des passagers Air Austral ressortissants indiens.



La compagnie a d’ores et déjà mis en place des mesures commerciales adéquates pour les passagers des vols concernés :

· possibilités de report sans frais ou remboursement des voyages.

· Chacun sera contacté individuellement par les équipes commerciales de la compagnie par téléphone, SMS et/ou mail.

· La compagnie organisera par ailleurs le réacheminement des passagers actuellement en Inde et ayant un retour prévu sur la période ici concernée, en fonction des moyens disponibles.



La compagnie tiendra informée sa clientèle si d’autres modifications de son programme des vols devaient être effectives



Air Austral recommande au passagers de vérifier les informations sur les vols opérés disponibles en temps réel sur

http://www.air-austral.com/preparer-mon-vol/suivi-des-vols/modification-de-vols.html

ou directement dans la rubrique « Ma Réservation ».



Pour suivre les mesures officielles de conseils aux voyageurs, toutes les informations nécessaires sont à retrouver sur



