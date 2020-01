Coronavirus : Air Austral n'enregistre pour l'instant aucune annulation sur ses vols vers la Chine

Le Coronarivus est au coeur de toutes les préoccupations. Certains voyageurs préfèrent ainsi prendre leurs dispositions et repousser leur séjour en Chine, où le mystérieux virus a déjà fait plus de 80 morts.



Du côté de la compagnie aérienne Air Austral, aucune annulation sur ses vols n'a pour le moment été enregistrée. "Nous attendons de voir l'évolution et les préconisations venant de l'ARS et de l'OMS", confie-t-elle.