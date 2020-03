A la Une . Coronavirus: Air Austral ajuste de nouveau son programme de vol Depuis le démarrage de l'épidémie du Coronavirus Covid-19, la compagnie Air Austral a déclenché une cellule de crise. Elle suit en temps réel l’évolution de la situation sanitaire dans le monde. En lien étroit avec les organismes de santé et les autorités compétentes, elle prend en conséquence toutes les mesures appropriées et requises.

Pour faire face aujourd’hui à cette situation extraordinaire, et devant prendre en compte les nécessaires restrictions de voyages imposées par les gouvernements ainsi qu’une significative baisse de la demande de voyages, Air Austral se voit contrainte de revoir son programme des vols.



Un programme susceptible de pouvoir évoluer en fonction du contexte. Il est à noter aujourd’hui :



La suspension jusqu’au 31 mai 2020 de la liaison Réunion<> Marseille . Les passagers le souhaitant pourront être reprotégés sans réajustement tarifaire sur les vols Réunion<>Paris maintenus . Leur déplacement entre Paris et Marseille ne pourra être pris en charge par la compagnie.





Le réajustement du programme sur les lignes Réunion-Paris du 23 au 29 mars :

REUNION>PARIS :

· Le vol UU975 du lundi 23 mars est maintenu.

· Le vol UU975 du mardi 24 mars est annulé –Passagers reportés sur UU975 du 26 mars départ 21h00

· Le vol UU975 du mercredi 25 mars est annulé – Passagers reportés sur UU975 du 26 mars départ 21h00

· Le vol UU975 du jeudi 26 mars est maintenu.

· Le vol UU975 du vendredi 27 mars est annulé – Passagers reportés sur UU975 du 29 mars départ 20h15

· Le vol UU975 du samedi 28 mars est annulé - Passagers reportés sur UU975 du 29 mars départ 20h15

· Le vol UU975 du dimanche 29 mars est maintenu.





PARIS>REUNION :

· Le vol UU974 du lundi 23 mars est retardé. Le départ est prévu de Paris CDG à 22h2O heure locale.

· Le vol UU974 du mardi 24 mars est retardé. Le départ est prévu de Paris CDG à 22h2O heure locale.

· Le vol UU974 du mercredi 25 mars est annulé- Passagers reportés sur UU974 du 27 mars départ 22h20

· Le vol UU974 du jeudi 26 mars est annulé – Passagers reportés sur UU974 du 27 mars départ 22h20

· Le vol UU974 du vendredi 27 mars est retardé. Le départ est prévu de Paris CDG à 22h2O heure locale.

· Le vol UU974 du samedi 28 mars est annulé – Passagers reportés sur UU974 du 30 mars départ 21h45

· Le vol UU974 du dimanche 29 mars est annulé -Passagers reportés sur UU974 du 30 mars départ 21h45





Le réajustement du programme sur les lignes Réunion-Mayotte du 23 au 29 mars :

REUNION > MAYOTTE



· Le vol UU274 du dimanche 22 mars est annulé. Les passagers sont reportés sur le vol UU276 du même jour. Départ prévu de La Réunion à 16h20.

· Le vol UU276 du mardi 24 mars, prévu initialement à 15h30 est avancé. Départ prévu de La Réunion à 11H30

· Le vol UU274 du mercredi 25 mars, prévu initialement à 15h30 est avancé. Départ prévu de La Réunion à 08h30

· Le vol UU276 du jeudi 26 mars est annulé – Passagers reportés sur UU274 du 25 mars – Départ 8h30

· Le vol UU274 du vendredi 27 mars est annulé - Passagers reportés sur UU274 du 28 mars – Départ 8h30

· Le vol UU274 du samedi 28 mars est maintenu – départ de la Réunion 8h30

· Le vol UU276 du dimanche 29 mars prévu initialement à 11h30 est avancé. Départ prévu de La Réunion à 08h30.





MAYOTTE > REUNION

· Le vol UU275 du dimanche 22 mars est annulé Les passagers sont reportés sur le vol UU277 du même jour. Départ prévu de Mayotte à 11h00 heure locale.

· Le vol UU277 du mardi 24 mars, prévu initialement à 10h10 est retardé. Départ prévu de Mayotte à 15h20

· Le vol UU275 du mercredi 25 mars, prévu initialement à 10h10 est retardé. Départ prévu de Mayotte à 11h00

· Le vol UU277 du jeudi 26 mars est annulé -Passagers reportés sur UU275 du 25 mars – Départ 11h00

· Le vol UU275 du vendredi 27 mars est annulé- Passagers reportés sur UU275 du 28 mars – Départ 11h00

· Le vol UU275 du samedi 28 mars est maintenu – Départ Mayotte 11h00

· Le vol UU277 du dimanche 29 mars prévu initialement à 15h20 est avancé. Départ prévu de Mayotte à 11h00







