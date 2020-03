Coronavirus : À Mayotte, les policiers tenus de ne pas faire respecter le confinement

Le syndicat Alternative Police dénonce une consigne de leur hiérarchie reçue vendredi 20 mars. Il est demandé aux policiers de ne pas verbaliser les individus ne respectant pas le confinement. Un ordre étonnant qui émanerait de la préfecture de Mayotte selon le syndicat.



Alternative Police exige de connaître les raisons de cette consigne. Selon eux, cette demande intervient au lendemain d’un accrochage entre policiers et élus qui tenaient des manifestations en dépit des mesures de confinement.



Des révélations qui font tache si elles s’avéraient exactes. En particulier, si elles précédaient la lettre du député Mansour Kamardine lançant un SOS au président de La République et demandant plus de moyens pour Mayotte dans la lutte contre l’épidémie.



Le communiqué d’Alternative Police Mayotte :