Coronavirus : 9000 morts de plus, pas encore comptés, selon le syndicat de médecins MG France

C’est Jacques Battistoni, président du syndicat de médecins MG France, qui l’a annoncé ce dimanche. Le syndicat estime que 9000 victimes mortes du Covid-19 ne sont pas encore comptées dans les bilans quotidiens du ministère des Solidarités et de la Santé.



C’est en interrogeant des médecins généralistes sur le nombre de patients, dans leur patientèle, décédés du coronavirus chez eux puis en multipliant ces données par le nombre de médecins par département que le syndicat est arrivé à environ 9000.



Mais difficile pour les autorités de comptabiliser des patients qui n’ont pas été testés. Jacques Battistoni explique dont qu’il faudra vérifier les chiffres "corroborés par les évaluations fines qui seront faites quand on pourra comparer la mortalité en ville entre 2020 et 2019, l’année de référence, l’année dernière".