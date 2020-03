A la Une . Coronavirus : 9 cas avérés à La Réunion

La Réunion compte désormais 9 cas avérés de Coronavirus. Voici le communiqué de la préfecture et de l'ARS :



Coronavirus-COVID 19 à La Réunion : 2 nouveaux cas confirmés : 9 au total



La préfecture et l'agence régionale de la santé confirment 2 nouveaux cas de coronavirus-COVID 19 à La Réunion, ce dimanche 15 mars 2020.



Ce soir, le nombre de cas avérés sur le territoire se porte désormais à 9 au total. Ces deux nouveaux cas n’ont pas de lien avec le groupe de croisiéristes, il s’agit d’un couple de personnes âgées revenant de métropole.



Recommandations à suivre



Il convient de rappeler les gestes essentiels qui constituent à ce jour la meilleure barrière à la propagation du virus :



En cas de signes d’infection respiratoire (fière ou sensation de fièvre, toux, difficultés respiratoires) si vous habitez dans une zone où circule le virus ou dans les 14 jours suivant le retour d’une zone où circule le virus :



• Ne vous rendez pas chez votre médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute potentielle contamination.

