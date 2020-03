La grande Une Coronavirus: 87 personnes en confinement, 5 cas avérés à La Réunion

La préfecture et l’Agence régionale de santé (ARS) ont confirmé cinq cas de coronavirus-covid 19 à La Réunion, depuis le premier cas annoncé mercredi 11 mars dernier.



Martine Ladoucette, directrice de l’Agence régionale de santé, fait un nouveau point de situation sur les cas avérés ce vendredi à l'ARS.



La première personne contaminée (un homme de 80 ans), sa situation n'a pas évolué. Idem pour la deuxième personne qui avait participé à un repas avec des personnes âgées, tous les co-exposés potentiels ont été identifiés "aucune aujourd'hui ne présente de symptôme", rassure Martine Ladoucette.



Pour le 3e cas, une jeune femme de 37 ans rentrée de Métropole le 11 mars, l'ARS est toujours dans l'attente de renseignements concernant les 5 passagers qui étaient à sa proximité dans l'avion et qui auraient été potentiellement co-exposés. "Nous n'avons pas encore obtenu les identité et numéros de téléphone de la part de la compagnie".



La 4e personne est un croisiériste "avec très peu de cas-contact".



Le 5e cas s'est rendu aux Francofolies samedi soir



La 5e personne contaminée n'a aucun lien avec le groupe de croisiéristes. Il s'agit d'une femme de 37 ans qui est revenue de métropole (Alsace) il y a quelque temps avant de développer les symptômes. "Elle a eu le temps d'avoir une vie sociale relativement développée". 5 contacts familiaux et 15 contacts professionnels ont été identifiés. Ces contacts ne présentent aucun symptôme.



Ce 5e cas s'est rendu aux Francofolies samedi soir, indique l'ARS "par souci de transparence". "Mais nous affirmons de manière très claire que le risque de co-expositions à ce stade est très faible, voire négligeable". Cette personne a passé la soirée avec un ami "et nous a affirmé qu'elle avait été en retrait physiquement de la foule, indique Martine Ladoucette, et qu'elle n'avait pas été dans une file d'attente". "Nous considérons donc qu'il n'y a qu'une seule personne qui présente actuellement un risque élevé de contamination et elle ne présente aucun symptôme".



Un numéro dédié sera toutefois mis en place pour rassurer le public présent aux Francofolies ce soir-là. Le numéro vert (0801 900 800) sera opérationnel demain matin dès 8h pour "répondre aux inquiétudes" des personnes ayant participé à l'événement.



À ce jour, il n'y a aucun nouveau cas. La totalité des résultats d'analyse n’est pas encore connue, notamment pour le groupe de croisiéristes. "Il reste encore une semaine possible d'incubation pour la maladie", rappelle la directrice de l’Agence régionale de santé.



87 personnes sont actuellement en confinement. Les 5 cas avérés sont toujours au service pneumologie et ne présentent pas de signes de gravité.



