Coronavirus : 854 cas et un 10e décès à Mayotte Par Amandine Dolphin - Publié le Jeudi 7 Mai 2020

"L’augmentation importante du nombre de cas confirmés en ce début de semaine s’explique à la fois par l’augmentation du nombre de tests pratiqués de manière ciblée autour des cas déjà enregistrés et par l’expansion du virus, qui circule à présent sur l’ensemble de l’île", rapporte Les Nouvelles de Mayotte.



L'île compte ce jeudi 854 cas de coronavirus, soit 75 cas supplémentaires en 24 heures. Un dixième décès a été enregistré.



47 personnes sont hospitalisée, dont 7 en réanimation et 1 en néonatalogie. 352 patients sont officiellement guéris. Hospitalisation de patients Covid-19 au CHM.



